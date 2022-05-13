Vladimir Zelenskiy: Rus birlikleri 570 sağlık tesisini imha etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin 24 Şubat’tan beri 570 sağlık tesisini imha ettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 79 gündür sürüyor.

Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Rus birliklerinin 24 Şubat’tan bu yana 570 sağlık tesisini imha ettiğini açıkladı.

Zelenski, açıklamasında; Uluslararası Hemşireler Günü’nde, meslek temsilcilerine devlet ödülleri verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün, düşman ateşi altında ve işgal sırasında çalışmaktan ve insanları kurtarmaktan vazgeçmeyen, bu mesleğin temsilcilerine devlet ödülleri verme şerefine eriştim."

570 sağlık tesisi imha edildi

24 Şubat’tan bu yana devam eden çatışmalar sırasında Rus birliklerinin 570 sağlık tesisini imha ettiğini, 101 hastanenin tamamen yıkıldığını söyleyen Zelenski, bunu 'barbarlık' ve 'Rusya’nın kendi kendini yok etmesi' olarak nitelendirdi.

"İşgalciler bizi durduracaklarını ummasın"

"Savaştan önce tıbbın geliştirilmesine ve tüm sosyal altyapıya yatırım yaptık, savaştan sonra da kesinlikle yapmaya devam edeceğiz.İşgalciler bizi durduracaklarını ummasın" diyen Zelenski, gece Chernihiv bölgesinde okullara ve Poltava bölgesinde Kremenchuk’a saldırı olduğunu ifade etti.

DHA'nın haberine göre; Zelenskiy ayrıca, "Rusya'nın stratejik yenilgisi, dünyadaki herkes ve hatta hala onlarla iletişim kurmaya devam edenler için zaten aşikar. Rusya bunu kabul etme cesaretinden yoksun." dedi.