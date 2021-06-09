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    Vladimir Zelenskiy'den Donbas cephesine ziyaret

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Donbas cephesini ziyaret etti.
    • AA
    • 09.06.2021 - 19:06
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 19:55
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    Vladimir Zelenskiy'den Donbas cephesine ziyaret

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cephedeki duruma ilişkin ilk elden bilgi almanın önemini vurguladı.

    "ASKERLER KAPSAMLI BİR ANLAYIŞA SAHİP"

    Askerlere barışın tesisi için yaptıkları çalışmaları anlatmanın da önemine dikkati çeken Zelenskiy, cephedeki duruma ilişkin askerlerin kapsamlı bir anlayışa sahip olduğunu gördüğünü aktardı.

    Vladimir Zelenskiy den Donbas cephesine ziyaret #1

    13 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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