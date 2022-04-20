Vladimir Zelensky: Bu savaş çok önceden bitebilirdi

Ukrayna Lideri Zelensky, ordusunun silah ihtiyacına vurgu yaparak "Ortaklarımız gibi Rusya’yla boy ölçüşecek silahlarımız olsaydı bu savaşı çoktan bitirirdik" dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta ikinci aya yaklaşıldı...

Rus ordusu Ukrayna topraklarını bombalamayı sürdürürken, Vladimir Zelensky ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Vladimir Zelensky, Ukrayna’nın askeri taktiklerinin açıkça üstün olduğunu ancak silah gücünün zayıf olduğunu belirtti.

"Ortaklarımızın silahlarına erişebilseydik savaş çoktan biterdi"

DHA'nın haberine göre geçmiş günlerdeki silah çağrılarını hatırlatan Zelensky, şu ifadelere yer verdi:

"Ortaklarımızın sahip olduğu ve Rusya Federasyonu'nun kullandığı silahlarla boy ölçüşebilir silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş olurduk. Barışı çoktan yeniden kurmuş ve topraklarımızı işgalcilerden kurtarmış olurduk. Çünkü Ukrayna ordusunun taktik ve bilgelikteki üstünlüğü oldukça açık.

"Ukraynalıların hayatını kurtarın"

Bu nedenle demokratik dünyanın liderleriyle her temasta, tüm müzakerelerde, tüm görüşmelerde basit gerçeği vurguluyorum. Ukrayna'nın, ortaklarının yıllardır bir yerde sakladıkları silahları sormak zorunda kalması adil değil. Ukrayna'nın burada ihtiyaç duyduğu silahlara sahiplerse, her şeyden önce özgürlüğü korumaya yardımcı olmak onların ahlaki görevidir. Binlerce Ukraynalının hayatını kurtarmaya yardım edin."