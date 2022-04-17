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    Vladimir Zelensky: Müzakerelerin başarı şansı azalıyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın saldırıları nedeniyle müzakerelerden barış çıkma şansının azaldığını söyledi
    • 17.04.2022 - 11:58
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    Vladimir Zelensky: Müzakerelerin başarı şansı azalıyor

    Ukrayna-Rusya savaşında neredeyse 2 ay geride kaldı.

    Bir yandan çatışmalar bir yandan ise müzakereler devam ediyor.

    Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Müzakerelerin başarı şansı azalıyor"

    Zelensky, “Rusya'nın saldırganlığının artması ve Rusya'nın sivillere karşı da dahil olmak üzere savaş suçları işlemesi müzakerelerin başarı şansını azaltıyor” dedi.

    "Mariupol'deki suçları henüz bilmiyoruz"

    Zelensky, “Ukraynalılar ve dünya, işgalcilerin Bucha ve Borodyanka'ya yaptıklarını gördü, ancak şimdiye kadar hiç kimse Mariupol'deki suçların ölçeğini, şehre erişim olmadığı için kesin olarak bilmiyor” ifadelerini kullandı.

    "Müzakereler fiilen bitebilir"

    DHA'nın haberine göre Zelensky, Bucha ve Borodyanka’daki sivil ölümlerinin tekrar görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Biz ne kadar güçlüysek, bu görüşmelerin sonucu o kadar iyi olacaktır. Borodyanka benzeri vakalar ne kadar çok ortaya çıkarsa, müzakerelerin fiilen yapılma şansı kalmayacak. Rusya her şeyin tek bir belgede olmasını istiyor. Ve insanlar Bucha'da ne olduğunu gördüler, şartlar değişiyor. Rusya ile anlaşmaya sıcak bakmamaya başlıyorlar” dedi.

    Vladimir Zelensky: Müzakerelerin başarı şansı azalıyor #1


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