Türk dönerine AB tescili: İlk tescil edilen ürün

ensonhaber.com

Türk mutfağı, gerek lezzeti gerekse besleyiciliği açısından dünyanın önde gelen mutfaklarından birisi.

Türk mutfağının en başta gelen ürünü ise tartışmasız şekilde 'döner'.

Dünyanın en tanınmış yemeklerinden

Döner, dünyanın neresine gidilirse gidilsin bulmanın mümkün olduğu ve belki de dünyanın en tanınmış yemeklerinden.

Türkiye’nin Avrupa Komisyonu’nda tescil edilen ilk geleneksel ürünü 'döner' oldu.

İlk kez bir ürün tescil edildi

Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ilk kez geleneksel bir ürünü, Türk dönerini tescil etti.

Tescil kararı, Avrupa Birliği’nin 24 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazetesi’nde yayınlandı.

İtiraz olmazsa tescil kesinleşecek

Karara 3 aylık askı süresinde itiraz olmazsa tescil kesinleşecek.

Avrupa Komisyonu’nda 1998 yılından bugüne tescili yapılmış 66, ilan edilen 3 ve başvurusu yapılmış 12 ürün olmak 81 geleneksel ürün, Avrupa Birliği Komisyonu Tarım Kırsal kalkınma Genel Müdürlüğü kayıtlarında yer alıyor.

Dönerin Avrupa’daki ekonomik hacmi 4,5 milyar euro

Geleneksel ürün olarak döner için başvuruyu Uluslararası Döner Federasyonu yaptı.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, Türkiye için olduğu kadar Avrupa’da da çok yaygın olarak tüketilen dönerin sadece Avrupa’da 4,5 milyar euro seviyesinde bir ekonomiye sahip olduğu ifade ediliyor.

Dönerin yapılışı tarif edildi

Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesi’nde yayınlanan tescil kararında dönerin özellikleri ve yapılışı, özetle şöyle ifade ediliyor:

Döner; sığır, koyun veya tavuktan ince ve yatay olarak dilimlenmiş et pirzolalarının paslanmaz çelik bir döner şiş üzerine yatay olarak sabitlenmesi ve ateşin önünde kendi ekseni etrafında dikey olarak döndürülerek pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir et ürünüdür. Pişirmeden önce, ince ve yatay olarak dilimlenmiş et pirzolaları yoğurt veya süt, biber veya domates püresi, otlar, baharatlar ve tuz karışımında marine edilir. Şişleme sırasında, yatay olarak dilimlenmiş konsept yağ veya koyun kuyruğu yağ pirzolaları et katmanları arasına yerleştirilir. Bir et kaynağı olarak, büyük sığır eti parçaları veya koyun eti, kıyılmış sığır eti veya kıyılmış koyun veya bunların bir karışımı veya tavuk eti kullanılır.