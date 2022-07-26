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    Vladimir Zelensky: Odesa bölgesine ikinci saldırı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Odesa bölgesine ikinci saldırının düzenlendiğini duyurdu.
    • 26.07.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:25
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    Vladimir Zelensky: Odesa bölgesine ikinci saldırı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

    Taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamazken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yeni açıklamlarda bulundu.

    Vladimir Zelensky, Tahıl Tedarik Anlaşması’nın ardından Odesa bölgesine ikinci saldırının düzenlendiğini duyurdu.

    Zelensky açıkladı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Bu sabah. Sıradan bir köy olan Zatoka. İnsanların barındığı, yaşadığı, sadece yaşadığı bir yer. Bir üs ya da asker yok. Rusya Federasyonu'ndan teröristler vurmak istiyor. Her şeyden onlar sorumlu olacak."

    O anlar paylaşıldı

    DHA'nın haberine göre; Zelensky’nin paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarının harabeye döndüğü ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.

    Vladimir Zelensky: Odesa bölgesine ikinci saldırı

    Vladimir Zelensky: Odesa bölgesine ikinci saldırı #1

    Vladimir Zelensky: Odesa bölgesine ikinci saldırı #2

    Vladimir Zelensky: Odesa bölgesine ikinci saldırı #3

    Vladimir Zelensky: Odesa bölgesine ikinci saldırı #4

    Vladimir Zelensky: Odesa bölgesine ikinci saldırı #5


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