Vladimir Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın altyapı tesislerini hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, "Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı" dedi.

Rusya, Ukrayna’daki kritik altyapı tesislerini hedef almayı sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın gece boyunca İran yapımı dronlarla başta Odessa olmak üzere birçok kente saldırılar düzenlediğini duyurdu.

"1.5 milyon kişi elektriksiz kaldı"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Zelensky, "Bugünün anahtarı enerjidir. Odessa’daki durum oldukça zor. İran dronlarıyla gece boyunca yapılan saldırılar sonucunda Odessa, diğer kentler ve köyler karanlığa büründü. Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Genel olarak acil durum ve elektrik kesintileri birçok bölgede devam ediyor. Enerji sistemi, normal çalışma durumundan oldukça uzak ve çok fazla eksik var. Bu nedenle kesinti programları mevcut. Bunlar en çok Lviv, Vinnitsa, Kiev, Ternopil, Sumi, Zakarpattia, Jitomir ve Khmelnytskyi bölgeleri ile başkent Kiev’de uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Her gün Rusya tarafından çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini de söyleyen Zelensky, enerji tesislerinin sıkça hedef alındığının altını çizdi.