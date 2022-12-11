Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.145
0.23%
BTXN Coin
5.08
2.83%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Vladimir Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın altyapı tesislerini hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, "Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı" dedi.
    • 11.12.2022 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

    Rusya, Ukrayna’daki kritik altyapı tesislerini hedef almayı sürdürüyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın gece boyunca İran yapımı dronlarla başta Odessa olmak üzere birçok kente saldırılar düzenlediğini duyurdu.

    "1.5 milyon kişi elektriksiz kaldı"

    Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Zelensky, "Bugünün anahtarı enerjidir. Odessa’daki durum oldukça zor. İran dronlarıyla gece boyunca yapılan saldırılar sonucunda Odessa, diğer kentler ve köyler karanlığa büründü. Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Genel olarak acil durum ve elektrik kesintileri birçok bölgede devam ediyor. Enerji sistemi, normal çalışma durumundan oldukça uzak ve çok fazla eksik var. Bu nedenle kesinti programları mevcut. Bunlar en çok Lviv, Vinnitsa, Kiev, Ternopil, Sumi, Zakarpattia, Jitomir ve Khmelnytskyi bölgeleri ile başkent Kiev’de uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

    Her gün Rusya tarafından çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini de söyleyen Zelensky, enerji tesislerinin sıkça hedef alındığının altını çizdi.

    Vladimir Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı #1

    Vladimir Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı #2

    Vladimir Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı #3

    Vladimir Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı #4

    Vladimir Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı #5

    Vladimir Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı #6

    Vladimir Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı #7


    Muğla'da Yunanistan'ın ittiği 13 göçmen kurtarıldı
    Gündem

    Muğla'da Yunanistan'ın ittiği 13 göçmen kurtarıldı

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Kahramanmaraş'ta silindir operasyonunda 77 kişi gözaltına alındı
    3. Sayfa

    Kahramanmaraş'ta silindir operasyonunda 77 kişi gözaltına alındı

    Görüş Bildir