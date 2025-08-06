Vladimir Zelensky: Rusya artık ateşkese daha yatkın görünüyor

Paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinin Sumi bölgesinde cephe hattında incelemelerde bulunduğunu aktararak savaşla ilgili gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirtti.

Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü de anımsattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un düzenlediği toplantı hakkında Trump ile konuştuğunu hatırlatan Zelensky, savaşın adil bir şekilde sona ermesi gerektiğini söyledi.

"RUSYA ARTIK ATEŞKESE DAHA YATKIN"

Zelensky, "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın. Ama asıl önemli olan ayrıntılarda bizi kandırmamalarıdır, ne bizi ne de ABD'yi" dedi.

Ukrayna'nın kendi bağımsızlığını savunacağını kaydeden Zelensky, "(Ateşkes konusunda) Müttefiklerimize Ukraynalı yetkililer ile güvenlik danışmanlarının yakın gelecekte pozisyonumuzu, ortak tutumumuzu ve ortak görüşümüzü belirlemek için görüşmelerin yapılmasını önerdik" ifadelerini kullandı.