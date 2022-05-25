Zelensky, Rusya ile devam eden savaşın 90'ıncı gününde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rus füze mühimmatının neredeyse tükendiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş, 3 ayı geride bıraktı.

Savaş süresince yaptığı yayınlarla birlik ve dayanışma mesajları veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yeniden kamera karşısına geçti.

Telegram hesabından görüntülü bir mesaj paylaşan Zelensky, 90 günlük savaş sürecini değerlendirdi.

“Bunlar, Rus işgalcilerinin 3 aylık savaş suçlarıdır”

AA’nın haberine göre; Ukrayna ordusunun ülkesini savunmaya devam ettiğini, 3 aylık sürenin çok zor geçtiğini kaydeden Zelensky, "Bunlar Rus işgalcilerinin 3 aylık savaş suçlarıdır. Saldırıların, yıkımlarının, ablukalarının üç ayıdır.” ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelensky, Rusya ile savaşın 3 ayını değerlendirdi ViDEO

“1.016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı”

Zelensky, savaşın başlangıcından bu yana toplamda 15 bin 227 Ukraynalı asker, polis ve diğer görevlinin devlet kahraman ödülüne layık görüldüğünü belirterek "Ukrayna'nın 1.016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." dedi.

“Yaklaşık 30 bin Rus askeri öldü”

Ukrayna halkının bu süreç içinde topraklarını hayatları pahasına savunduklarına dikkat çeken Zelenskiy, "İşgalciler tarafından öldürülen Ukraynalı erkek ve kadınların on binlerce hayatı pahasına. Ukrayna için canını veren herkese sonsuz hatıra." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna'daki "özel bir askeri operasyonunu" bilerek yavaşlatmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Zelensky, Rusya'nın 3 aylık süreçte başarısız olduğu ve şimdi çeşitli "bahaneler uydurmaya" çalıştıklarını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 30 bin Rus askeri öldü. 200'den fazla uçak düşürüldü. Binlerce Rus tankı, zırhlı araç ve diğer teçhizatı imha edildi. Rus füze mühimmatı neredeyse tamamen tükendi. Ve bunu tüm güçleriyle savaşmadıkları yalanlarıyla mı örtmek istiyorlar? Bu üzücüdür, zaman gelecek ve bunu kendileri kabul edecekler."

“Donbas'taki durum son derece ağır”

Rusya'nın, Donbas'ta da başarılı olamayacağını iyi bildiğini ama ona rağmen tüm gücünü orayı tamamen işgal etmeye kullanmak için harekete geçirdiğini savunan Zelensky, "Şimdi Donbas'taki durum son derece ağır. Rusya'nın elinde kalan tüm askeri gücü nerdeyse oraya aktarıldı." dedi.

“Rus işgali tam olarak Kırım'dan başladı”

Ukrayna'nın verdiği mücadelenin aslında tüm dünyanın istikrarı için büyük önem taşıdığını aktaran Zelensky, savaşta ağır silahlara ihtiyaç duydukları ve bu konuda yardım talep ettiklerini belirterek, "Bu savaş ne kadar uzun sürerse, sadece Ukrayna için değil, tüm özgür dünya için özgürlüğü korumanın bedeli o kadar büyük olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Zelensky, Ukrayna'ya gereken mali desteğin verilmesi ve Rusya'ya daha geniş kapsamlı yaptırımların uygulanması için dünya liderleriyle görüşmeleri sürdürdüğünü, Rusya'nın Ukrayna işgaline Kırım'dan başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rus işgali tam olarak Kırım'dan başladı. Bu, Rus devletinin Ukrayna ile ilgili hatalar listesindeki ilk madde değildi ancak, Rusya'nın kendisi için ölümcül hatası olan ilk konuydu. Tam da bundan sonra Rusya'nın diğer ve daha az ölümcül olmayan hatalar çıkmaya başladı ve tüm bunlar onun zayıflamasına neden olur. Ve elbette işgalciler Kırım'ı terk etmek zorunda kalacak."

"Kesinlikle oraların sahipleri olamayacaklar”

Rusların geçici olarak işgal ettiği Mariupol, Herson ve diğer şehirlerden de çekilmek zorunda kalacaklarını kaydeden Zelensky, sözlerini, "Kesinlikle oraların sahipleri olamayacaklar." diye tamamladı.

