Vladimir Zelensky: Tarafsız statüye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ülkesinin tarafsızlık statüsüyle ilgili Anayasa’da değişikliğe hazır olduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus gazetecilere açıkamalarda bulundu.

Vladimir Zelensky; güvenlik garantisi, tarafsızlık, nükleersiz ülke statüsü gibi konularda yürümeye hazır olduklarını belirterek "Rusya’nın ilk (talep ettiği) prensip noktası buydu. Ve hatırladığım kadarıyla bu yüzden savaş başlattılar." ifadesini kullandı.

UKRAYNA ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNE HAZIR

Ukrayna’nın güvenlik garantisinin görüşüldüğünü ancak bunun da Budapeşte Memorandumu gibi sadece bir kağıt parçası olmasını istemediğini belirten Zelenski, "Dolayısıyla bu belgenin, bu teminatın tüm garantörleri tarafından imzalanacak ciddi bir anlaşmaya dönüşmesinden yanayız. Bu doküman, garantör ülkelerin parlamentolarında onaylanması ve Ukrayna'da bununla ilgili referandum yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Zelensky, referandumun Anayasa'da tarafsızlık konusunda değişikliklerin birkaç ayda yapılmasına imkan vereceğine işaret ederek böyle bir statü ve güvenlik garantileriyle ilgili değişikliklere ancak halkın karar verebileceğini vurguladı.

"PUTİN'LE ANLAŞMAMIZ GEREKİYOR"

Rus ordusunun ülkede bulunması durumunda garantör ülkelerin mutabakata yanaşmayacağına dikkati çeken Zelensky, savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin mümkün olduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çevresindekilerin bunu uzattığını dile getirdi.

Zelensky, "Bu nedenle doğrudan Putin ile anlaşmamız lazım. Anlaşmaya varmak için Ukrayna'dan askerlerini çekmesi ve benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor." dedi.