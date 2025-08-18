Vladimir Zelensky, Trump ile görüşmeye takım elbise ile gelecek iddiası

Beyaz Saray'daki tarihi görüşme öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Axios haber platformuna konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, marttaki Trump-Zelensky görüşmesinde tartışma konusu olan Zelensky'nin takım elbise giymemesinin ardından yeni toplantıdaki kıyafetine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkililer, Beyaz Saray görevlilerinin, Ukraynalılara Zelensky'nin Trump ile yapacağı görüşmede takım elbise giyip giymeyeceğini sorduklarını ileri sürdü.

"TAKIM ELBİSE BENZERİ BİR KIYAFET GİYECEK"

Zelensky'nin görüşmede hazirandaki NATO zirvesinde giydiği siyah ceket benzeri bir kıyafet giyeceğini belirten Ukraynalı bir yetkili, "Takım elbise benzeri bir kıyafet olacak ama tam takım elbise olmayacak." dedi.

ABD'li bir yetkili, Trump ile görüşmesinde Zelensky'nin takım elbise giymesinin "barış için iyi bir işaret olacağını" belirterek bunu yapmasını beklemediklerini, bir başka ABD'li yetkili ise "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMEYE DAMGA VURMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, kameralar önünde gerginlik yaşanmıştı.

İki liderin uzun süren tartışmasının ortasında Zelensky'ye "Neden takım elbise giymiyorsun?" diye sorulması dikkat çekerken Zelensky ise soruya, "Bu savaş bittiği zaman takım elbise giyeceğim. Belki sizinki gibi, belki daha iyisini, belki de daha ucuzunu, göreceğiz." şeklinde cevap vermişti.