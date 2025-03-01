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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme, gergin bir atmosferde geçti.

İki lider, kameralar karşısında uzun süren bir tartışma yaşadı.

Yaşanan olayın ardından Zelensky, aceleyle Beyaz Saray'ı terk etmiş ve Zelensky'nin makam aracına binerkenki gergin hali dikkatlerden kaçmamıştı.

Beyaz Saray'daki görüşmede bir başka olay daha dikkat çekti.

"NEDEN TAKIM ELBİSE GİYMİYORSUN BEYAZ SARAY'DASIN"

Zelensky ve Trump'ın tartışması ortasında Zelensky'e, "Burası Beyaz Saray, neden takım elbise giymiyorsun?" diye soruldu. Sorunun ardından salonda gülüşmeler yaşandı.

Zelensky ise soruya, "Bu savaş bittiği zaman takım elbise giyeceğim. Belki sizinki gibi, belki daha iyisini, belki de daha ucuzunu, göreceğiz." şeklinde cevap verdi.

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