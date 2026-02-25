Vladimir Zelensky: Üçlü müzakerelerin bir sonraki turu Mart'ın başında yapılabilir

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken diplomatik çalışmalar da sürüyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla Ukrayna, Rusya ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin son turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, müzakerelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

MART BAŞINI İŞARET ETTİ

Ukraynalı lider, bir sonraki turun Mart ayının başlarında yapılmasının planlandığını söyledi.

"Bir sonraki görüşme Mart ayı başında gerçekleşebilir" diyen Zelensky, yarın Cenevre'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında bir toplantı düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

"UKRAYNA'NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PAKETİ BİRİNCİ GÜNDEM"

Zelensky, "Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması paketinin ayrıntılarını birinci gündem maddesi olarak görüşecekler.

Üçlü toplantı için gerekli düzenlemeler, gündemin bir sonraki maddesi olacak.

Umerov ise üçüncü gündem maddesi olarak takasın ayrıntılarını görüşecek." dedi.

ÜÇLÜ MÜZAKERELER

Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerin ilk iki turu, 23-24 Ocak ile 4-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

Üçüncü tur görüşmeler ise 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılmıştı.