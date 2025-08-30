Vladimir Zelensky, Ukrayna-Rusya sınırında tampon bölge kurulması önerilerine karşı çıktı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tüm hızıyla sürüyor...

Ülke basınındaki haberlere göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TAMPON BÖLGE ÖNERİSİNE KARŞI ÇIKTI

Avrupalı liderlerin barış veya ateşkes anlaşması kapsamında Ukrayna ile Rusya güçleri arasında tampon bölge kurulması yönündeki önerilerini kesin dille reddeden Zelensky, bu fikrin, insansız hava araçlarının kullanıldığı modern savaş koşullarında gerçekleri yansıtmadığını ve uygulanamaz olduğunu belirtti.

Zelensky, "Günümüzdeki savaşların teknolojik durumunu anlamayanlar tampon bölge öneriyor." ifadesini kullandı.

40 KİLOMETRELİK TAMPON BÖLGE ÖNERİLMİŞTİ

Tampon bölge uygulamasının Ukrayna için toprak kaybı anlamına gelebileceğini vurgulayan Zelensky, Rusya'nın diyalog ve diplomasiye hazır olmadığını, savaşın sona ermesini ertelemek için yollar aradığını savundu.

Avrupa basınında, liderlerin ateşkes ya da uzun vadeli barış anlaşması kapsamında iki ülke arasında 40 kilometrelik tampon bölgeyi gündeme getirdiği yönünde haberler yer almıştı.