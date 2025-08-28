Vladimir Zelensky'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Siyaset arenasında kritik görüşme sonrası önemli bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Zelensky, Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteğe teşekkür ederek, “Türkiye'nin sağladığı tüm yardımlara büyük değer veriyoruz.

Gerçek bir barışın sağlanması için gösterilen sürekli hazır olma ve kararlılığa minnettarız” ifadelerini kullandı.

Görüşmede mevcut durumun ve diplomatik adımların ele alındığını belirten Zelensky, Ukrayna’nın liderler düzeyinde müzakerelere hazır olduğunu kaydetti.

"SAVAŞI SÜRDÜREN RUSYA'DIR"

Zelensky, “Ne yazık ki bu formattan kaçan ve savaşı sürdüren Rusya’dır” dedi.

Son saldırılara da değinen Zelensky, Rusya’nın dün gece Ukrayna’ya 30’dan fazla füze ve yaklaşık 600 İHA fırlattığını, saldırılarda 4’ü çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

"SALDIRILARDA TÜRK İŞLETMESİ HEDEF ALINDI"

Onlarca yaralının kritik durumda olduğunu kaydeden Zelensky, “Saldırılarda bir Türk işletmesi, Azerbaycan Büyükelçiliği, AB Delegasyonu ve yerleşim alanları hedef alındı.

Bu, Ukrayna, ABD ve Avrupalı ortaklarımızın barışı sağlama çabalarına Putin’in verdiği cevaptır” ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAVUNMA BAKANI'NI SÜRECE DAHİL ETTİ"

Güvenlik garantilerinin de görüşmede ele alındığını belirten Zelensky, ulusal güvenlik danışmanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü ve çerçevenin önümüzdeki hafta yazılı hale getirileceğini açıkladı.

Zelensky, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Karadeniz’de güvenliğin sağlanmasına Türkiye’nin nasıl katkı verebileceğini değerlendirmek üzere Savunma Bakanı’nı sürece dahil etti” dedi.