Vladimir Zelensky'den 'tarihi hafta' mesajı

Ukrayna lideri, AB'den adaylık statüsüyle ilgili haber alacakları tarihi bir haftaya başladıklarını belirtti.

Ukrayna, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik için resmi başvuruda bulundu.

Rusya'ya karşı Avrupa topluluğundaki yerini almak isteyen Kiev, Brüksel'den gelecek olumlu yanıtları bekliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, AB'den ülkesinin adaylık statüsüne ilişkin gelecek haberle tarihi bir haftaya başladıklarını söyledi.

"Tarihi bir hafta başlıyor"

Zelensky, bu nedenle özellikle bu hafta Rusya’nın düşman faaliyetlerinde artış beklediklerini belirtti.

Zelensky, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, "Hakikaten tarihi bir hafta başlıyor. AB'den Ukrayna'nın adaylık statüsüyle ilgili haber alacağımız bir hafta." dedi.

Vladimir Zelensky: Tarihi bir haftaya başlıyoruz ViDEO

"Tüm Avrupa’nın çıkarına olacak"

Bu konuda AB Komisyonu'ndan zaten olumlu bir sonuç aldıklarını aktaran Zelensky, “1991’den bu yana Ukrayna için şu anda beklediğimiz kadar çok az önemli kararın alındığını herkes biliyor. Eminim ki sadece olumlu bir karar tüm Avrupa’nın çıkarına olacak.” diye konuştu.

Rusya açıklaması: Ortaklarımızı uyarıyoruz

Zelensky ayrıca, Ukrayna’nın AB’ye adaylık statüsüne ilişkin kararın alınacağı bu hafta Rusya’dan ülkesine yönelik düşman faaliyetlerinin artmasını beklediklerine de işaret ederek, “Ve sadece Ukrayna’ya değil, diğer Avrupa ülkelerine de karşı. Hazırlanıyoruz ve hazırız. Ortaklarımızı uyarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aday ülke statüsü

AB Komisyonu, 17 Haziran’da, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirmişti.

Komisyonun görüşü, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi'ne sunulacak.

Ukrayna: Savaşta ölen Rus askeri sayısı 33 bin 800 oldu

AA'nın haberine göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, 24 Şubat'tan bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Rus askeri sayısının 33 bin 800’e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya’ya ait 216 uçak, 181 helikopter, 1477 tank, 3 bin 888 zırhlı araç, 749 top, 130 füze, 238 roketatar sistemi ve 98 hava savunma sistemi, 2 bin 527 araç, 14 gemi ve hafif sürat teknesi, 601 insansız hava aracının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Severodonetsk’te tam kontrolün sağlanması için savaş sürüyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklamada ise Rus birliklerinin Donetsk yönündeki saldırılarının Severodonetsk ve Bahmut kentleri sınırında yoğunlaştığı bildirildi.

Özellikle saldırıların havadan yapılmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Savaş, Severodonetsk şehrinde tam kontrol sağlamak için devam ediyor.” denildi.

Bunun yanı sıra Harkiv şehri ve çevresinde de bombalı saldırıların arttığı ve şu anda 5 deniz füzesinin Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurmak için hazırda beklediği de aktarıldı.