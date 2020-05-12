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- Vuhan'da 10 günde 11 milyon test yapılacak
Vuhan'da 10 günde 11 milyon test yapılacak
Karantinanın 8 Nisan'da kaldırılmasının ardından vakalara rastlanılan Vuhan'da yönetim, şehirde yaşayan herkese test yapılması kararını aldı.
- AA
- 12.05.2020 - 19:11
Ölümcül koronavirüs salgınının başladığı nokta olan Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan şehrinde aylar süren karantina dönemi sona ermişti.
VAKA SAYILARI ARTTI
8 Nisan'da kaldırılan karantinadan sonra tüm önlemlere rağmen yeni vakalar görülmesi üzerine şehir yönetimi harekete geçti.
Reuters'ın servis ettiği habere göre, Wuhan sağlık kurulu 10 gün içerisinde şehirdeki herkese koronavirüs testi yapma kararı aldı.
11 MİLYON TEST YAPILACAK
11 milyon insanın yaşadığı şehirde, sağlık kurulunun şehirdeki her bölgeden test planlarını hazırlayarak, sunmalarını istediği belirtildi.