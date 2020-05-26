Vuhan'da 6.5 milyondan fazla kişiye korona testi yapıldı

Kentte test kapsamına 6 yaşından küçük çocuklar dahil edilmedi.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde testler devam ediyor.

Xinhua'da yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu kentte 14-23 Mayıs tarihleri arasında yaygın CRP (C-reaktif protein) testleri yapıldı.

Kişilerin boğaz sürüntü örneklerinde virüsün RNA izlerinin tarandığı testler için vatandaşlara çağrı yapıldı, yerleşim yerlerinde kurulan geçici test merkezlerinde numuneler toplandı.

6 MİLYON 574 BİN TEST

10 günde 6 milyon 574 bin kişiye yapılan testler, 6 yaşından küçük çocuklara uygulanmadı.

Daha önce 3 milyon testin uygulandığı kentte tüm yetişkinleri ve okul çağındaki çocukları test etmeye yönelik hedefe büyük ölçüde ulaşıldığı tahmin ediliyor.

HEDEF, BULAŞ RİSKİNİ BELİRLEMEK

Yaygın testler, virüsü taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen kişileri tespit ederek, bulaş riskini saptamayı amaçlıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 5,5 milyonu aşarken, 350 bine yakın kişi hayatını kaybetti.