Wall Street Journal: Türkiye, silah sanayiinde güç merkezi oldu

Savunma alanında Türkiye'nin ağırlığını hissettirmesi, ABD'nin gündemine oturdu. Ankara'nın, küresel oyuncu haline geldiği ve güç dengesini değiştirdiği belirtildi.

Türkiye, savunma sanayiinde yaptığı atılımlar ve ortaya koyduğu projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk yapımı silahlar ve ekipmanlar, özellikle ülke sınırları dışındaki operasyonlarda etkinliğini kanıtlıyor.

"Silah üretiminde küresel oyuncu"

ABD basınından Wall Street Journal gazetesinin, "Drone'lar, insansız gemiler ve katil robotlar, Türkiye'yi silah sanayiinde güç merkezi yaptı" başlıklı haberinde, "Türkiye, son 20 yılda silah üretiminde küresel oyuncu haline geldi." denildi.

Ankara'nın 20 yıllık silah üreten güç merkezi olma projesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için meyvelerini vermeye başladığına dikkat çekildi.

"Güç dengesini değiştirdi, dünyadaki çatışmaları dönüştürdü"

Türkiye'nin düşük maliyetli insansız hava araçlarının, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında güç dengesini değiştirmeye yardımcı olduğu ve dünyadaki çatışmaları dönüştürdüğü anımsatıldı.

Türk şirketlerinin, Filipinler'e helikopter, Pakistan'a deniz korveti ve Kenya'ya zırhlı araç ihraç ettiği, Yunanistan ile rekabet edebilmek için ise donanmasını kuran Türkiye'nin, 10 farklı ülkeye devriye botları sattığı kaydedildi.

"Yılda 60 milyar dolar harcıyor"

Haberde, "Erdoğan hükümeti, ABD ve diğer yabancı askeri tedarikçilere bağımlılığı azaltmak için yılda 60 milyar dolar harcıyor." notuna yer verildi. Bu miktarın, 2002'de yalnızca 5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Özel savunma sektörünün 2002'de 1 milyar dolardan 2020'de 11 milyar dolara çıktığı, silah anlaşmalarının Erdoğan'ın tercih ettiği dış politika araçlarından biri olduğu ifade edildi.

İnsansız kara, deniz ve sualtı araçları hedefi

Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yüzde 70 oranında karşıladığı, bu oranın 2000'li yılların başında yüzde 30 olduğu belirtildi.

Bayraktar TB2'lerin varlığının hatırlatıldığı haberde, "Türkiye, insansız kara, deniz ve sualtı araçları da dahil olmak üzere diğer drone'ların ana tedarikçisi olmayı hedefliyor." ayrıntısı paylaşıldı.

Silah ihracatında 12'nci sırada

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, Türkiye, 2017-2021 yılları arasında silah ihracatında 12'nci sırada yer aldı.

Diğer taraftan TB2'nin, yaklaşık 300 kilometre mesafeden bir pilot tarafından çalıştırılarak 24 saat havada kalabildiğine dikkat çekildi.

TB2'lerin radardan kaçınma yeteneğine vurgu

Konuya ilişkin, "İHA'ların uzun menzilli kameraları ve radardan kaçınma yetenekleri, onları Rus yapımı hava savunma sistemlerinden kaçma konusunda usta kılıyor." tespitinde bulunuldu.



