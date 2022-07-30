Will Smith, Chris Rock'tan özür diledi: Çok pişmanım

Will Smith, Oscar Ödül Töreni'nde sahnede Chris Rock'u tokatladığı için özür diledi. Sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınlayan Smith, "Çok pişmanım" dedi.

Bu yılki Oscar Ödül Töreni yaşanan tokat skandalıyla gündemde yoğun yer tutmuştu.

Ünlü komedyen Chris Rock, törende sahne aldığında Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in kafasını kazıtmış olmasıyla ilgili espri yapmış ve dakikalar sonra da herkesin gözü önünde sahnede Will Smith tarafından tokatlanmıştı.

Smith, aynı gece en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmış ve yaptıkları için özür dilemeden geceye devam etmişti.

Ancak olay ertesi gün tüm dünya basınının manşetlerinde yer alırken Smith’e tepkiler hızla büyümeye başlamıştı, sonunda da Will Smith, Akademi tarafından cezalandırılmıştı.

Beklenen özür geldi

Yaşanan olaydan sonra tepkilerin odağında olan ve işsiz kalan Will Smith ilk defa Chris Rock'tan özür diledi.

Will Smith’in YouTube kanalına ve Instagram sayfasına yüklenen yaklaşık altı dakikalık video, Smith’in ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada Rock’tan neden özür dilemediğinden başlayarak, geceyle ve olayla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

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"Ne zaman konuşmaya hazır olursan buradayım"

Smith videosunda pişman olduğunu belirterek, " Her şey bulanık. Chris’e ulaştım ve geri gelen mesaj, konuşmaya hazır olmadığı ve hazır olduğunda bana ulaşacağı yönündeydi. Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi ve ne zaman konuşmaya hazır olursan buradayım." ifadelerini kullandı.

Rock'un ailesinden de özür diledi

Daha sonra Rock’ın ailesinden de özür dilemesi gerektiğini belirterek konuşmasına şu şekilde devam ediyor: "O anda fark etmedim, düşünmüyordum ama yaşananlardan birden fazla kişi yaralandı." Ayrıca Rock’ın kardeşi Tony ile olan dostluğuna verilen zararın muhtemelen onarılamaz olduğunu da belirtti.

Smith, son üç ayı o anda olanları kafasında tekrarlayarak ve anlayarak geçirdiğini ve yaptığını doğru bulanlarla aynı fikirde olmadığını da söyledi.

"Jada'nin etkisinde kalmadım"

Smith ayrıca, tokat olayında eşi Jada’nın etkisi olup olmadığıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Rock’ın esprisinden sonra gülen Smith, eşinin yüzündeki ifadeyi gördükten sonra Rock’a tokat atmıştı. Smith, Rada'nın etkisinde kalmadığını söyleyerek, "Bilirsin, kendi deneyimlerimden, Chris’le olan geçmişimden kendi başıma bir seçim yaptım. Jada’nın bununla hiçbir ilgisi yok." dedi.

Ödül kazanan herkesten özür diledi

Smith, videoda Oscar kazanan diğer kişilerin de gecelerini mahvettiğini belirterek "Anınızı çalmış ve lekelemiş olmak gerçekten kalbimi kırıyor. ‘Üzgünüm’ demek gerçekten yeterli değil." diye konuştu.

Tokat skandalının ardından Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden istifa etmiş ve 10 yıl yasaklanmıştı.