Dolar
7.372
0.1303%
Euro
8.7265
0.0929%
Altın
1939.22
-0.7563%
Borsa
1099.02
0%
G. Altın
459.725
-0.6532%
Bitcoin
83989.56
-1.4009%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Wisconsin'de polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor

    Kenosha'da göstericiler, polisin siyahilere karşı tutumuna tepki gösterdi.
    • AA
    • 27.08.2020 - 08:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Wisconsin'de polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor

    ABD'de polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan gösteriler devam ediyor.

    Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde protestocular, yasağa rağmen sokağa çıktı.

    POLİS ŞİDDETİNE KARŞI GÖSTERİ

    Göstericiler, kent sokaklarında "Adalet yoksa huzur da yok" sloganı atarak yürüdü.

    Protestoların önceki günlere göre daha sakin ve şiddetsiz geçtiği gözlendi.

    Wisconsin'de polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor ViDEO

    Wisconsin de polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor #1

    Wisconsin de polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor #2

    Görüş Bildir