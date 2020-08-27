Wisconsin'de polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor

Wisconsin'de polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor

Kenosha'da göstericiler, polisin siyahilere karşı tutumuna tepki gösterdi.

ABD'de polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan gösteriler devam ediyor.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde protestocular, yasağa rağmen sokağa çıktı.

POLİS ŞİDDETİNE KARŞI GÖSTERİ

Göstericiler, kent sokaklarında "Adalet yoksa huzur da yok" sloganı atarak yürüdü.

Protestoların önceki günlere göre daha sakin ve şiddetsiz geçtiği gözlendi.

Wisconsin'de polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor ViDEO