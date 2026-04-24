Witkoff ve Kushner, Arakçi ile görüşmek için Pakistan'a gidiyor

ABD ile İran arasında süren hassas ateşkes ortamında diplomasi trafiği hız kazanırken, CNN International dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’i, İranlı mevkidaşlarıyla görüşmek üzere İslamabad’a gönderdiği öne sürüldü.

Haberde, söz konusu ABD heyetinin hafta sonu İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Görüşmelerin, iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesi ve müzakerelerin ilerletilmesi açısından kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.

VANCE ŞİMDİLİK DEVRE DIŞI

11 Nisan’da gerçekleştirilen ilk temaslarda ABD heyetine liderlik eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, bu tur görüşmelere katılmasının planlanmadığı belirtildi. Ancak ABD’li yetkililer, müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde Vance’in İslamabad’a gitmeye hazır olduğunu ifade ediyor.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ DOĞRULADI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması beklenen ABD-İran görüşmelerine Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise toplantıya gitmeyeceğini açıkladı.

Leavitt, İslamabad'da bu hafta sonu yapılması beklenen ABD-İran ikinci tur görüşmelerine Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile damadı Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise Washington'da kalacağını söyledi.

"Özel Temsilci Steve Witkoff ile Jared Kushner yarın sabah Pakistan’a giderek, tüm bu süreç boyunca İran heyetinin temsilcileriyle olağanüstü bir arabuluculuk görevi üstlenen Pakistanlıların aracılık ettiği doğrudan görüşmelere katılacak." diyen Leavitt, görüşmelerin İran'ın talebi üzerine yüz yüze devam edeceğini belirtti.

Leavitt, "Bunun verimli bir görüşme olmasını ve umarız bir anlaşmaya doğru ilerleme sağlanmasını umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İRAN BASINI GÖRÜŞME İDDİALARINI YALANLADI

İran basını, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temasları kapsamında ABD'li heyet ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmeyeceğini bildirdi.

İRAN'IN BÖLGESEL DİPLOMASİ TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTI

Bu gelişme, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan diplomatik ziyaret turu açıklamasının hemen ardından geldi.

Bölgesel temasların, müzakere sürecine zemin hazırlamayı amaçladığı değerlendiriliyor.

PAKİSTAN, İRAN HEYETİNİN GELECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Pakistanlı yetkililer de, İslamabad’da yapılması planlanan görüşmelere İran heyetinin katılacağını duyurdu.

Açıklamalarda, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime rağmen İran tarafının müzakere masasından uzak durmayacağı ifade edildi.

İlk turda olduğu gibi İran heyetine, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Arakçi’nin liderlik etmesi bekleniyor.

ABD tarafında ise Witkoff ve Kushner’in ön planda olacağı, gerektiğinde Vance’in sürece dahil olabileceği belirtilmişti. CNN International'ın iddiası da bu durumu destekler nitelikte.

HÜRMÜZ GERİLİMİ GÖLGESİNDE DİPLOMASİ

Öte yandan İran basınında yer alan bazı haberlerde, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısı sona ermeden Tahran’ın müzakere masasına oturmayabileceği öne sürülmüştü.

Buna karşın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, gerilimin düşürülmesi için diplomatik yolların kullanılmasından yana olduklarını vurgulamıştı.