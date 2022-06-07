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    WSJ: Suudi Arabistan, İsrail ile gizli görüşmelerini genişletiyor

    ABD merkezli gazete, Tel Aviv-Riyad hattında yaşananları yazdı. İki ülke arasındaki düşmanlığı sona erdirebilecek gizli görüşmelerin yapıldığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 10:34
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    WSJ: Suudi Arabistan, İsrail ile gizli görüşmelerini genişletiyor

    İsrail ile Suudi Arabistan arasında sıklıkla dile getirilen normalleşme çağrılarıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, geçen nisan ayında yaptığı açıklamada, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşmelerin, Orta Doğu'ya "önemli faydalar sağlayacağını" söylemişti.

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde başlayan normalleşme adımlarının devamının getirileceği konuşuluyor.

    Biden yönetimi devrede

    Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan ile İsrail'in nihai ilişkilere doğru hareket ettiğini yazdı.

    Washington'ın devrede olduğu belirtilerek, "Biden yönetimi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin önünü açabilecek anlaşmalar yapmak için çalışıyor." ifadesine yer verildi.

    "Düşmanlığı sona erdirebilecek gizli görüşmeler yapılıyor"

    Riyad yönetiminin, Tel Aviv ile ticari ilişkiler kurmak ve yeni güvenlik düzenlemeleri oluşturmak için "ciddi" görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.

    Haberde, "Suudi Arabistan, İsrail'i tanımasa da ve komşusu ile diplomatik ilişkisi olmasa da, İsrail liderleriyle Orta Doğu siyasetini yeniden şekillendirebilecek ve iki ulus arasında on yıllardır süren düşmanlığı sona erdirebilecek gizli görüşmelerini genişletiyor." denildi.

    WSJ: Suudi Arabistan, İsrail ile gizli görüşmelerini genişletiyor #1

    İsrailli iş insanları Suudi Arabistan'ı ziyaret etti

    Söz konusu iki ülkenin, Biden yönetiminin yardımıyla, ticari uçaklara İsrail'den Krallık üzerinde uçuş konusunda genişletilmiş haklar verebilecek anlaşma için çalıştığı kaydedildi.

    Konuyla ilgili kaynaklara işaret edilerek, ekonomik bağları derinleştirme çabaları kapsamında, Riyad'ın, bir dizi İsrailli iş insanlarının Suudi Arabistan'a seyahat etmesine izin verdiği bilgisi paylaşıldı.

    Orta Doğu'ya ziyaret hazırlığı

    Diğer taraftan Beyaz Saray'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki haftalarda İsrail ve Suudi Arabistan'a ziyaret düzenlemeye çalıştığı hatırlatıldı.

    Ziyaretler sırasında, üç ülkenin de siyasi çıkarlarının geliştirilebileceği kaydedildi.


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