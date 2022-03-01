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    Yabancı gönüllü savaşçılar, Ukrayna'ya vizesiz girebilecek

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.
    • AA
    • 01.03.2022 - 03:16
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 04:07
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    Yabancı gönüllü savaşçılar, Ukrayna'ya vizesiz girebilecek

    Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali üzerine Ukrayna yetkilileri adımlar atmaya devam ediyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yabancı gönüllü askerlerin, ülkeye vizesiz girişini kararına imza attı.

    "YABANCILAR LEJYON BİRLİĞİNE KATILMAK İÇİN, ÜLKEYE VİZESİZ GİREBİLECEK"

    Kararda, "1 Mart’tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir.” ifadesi yer aldı.

    Kararın, Rus vatandaşları için geçerli olmadığı bildirildi.

    27 Şubat’ta Zelenskiy tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

    Yabancı gönüllü savaşçılar, Ukrayna ya vizesiz girebilecek #1

    YABANCILARIN ORDUYA KATILABİLMESİ İÇİN ÖZEL BİRLİK OLUŞTURULDU

    Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

    İlgililerin, ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.

    Yabancı gönüllü savaşçılar, Ukrayna ya vizesiz girebilecek #2


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