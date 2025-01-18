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Haber Merkezi

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alıyor..

İsrail, binlerce masum sivili katletmeye devam ederken Amerikalı Yahudi gazeteci Max Blumenthal, çok konuşulacak bir protestoya imza attı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, görevindeki son konuşmasını yaparken Yahudi gazeteci Max Blumenthal, Blinken'ın konuşmasını yarıda kesti.

"NEDEN KURALA BAĞLI BİR DÜZENİ SİYONİZME OLAN BAĞLILIĞINIZ İÇİN FEDA ETTİNİZ?"

Bu sırada dikkat çeken sözler sarf eden Amerikalı Yahudi gazeteci Max Blumenthal, şu ifadelerde bulundu:

Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir anlaşmamız vardı, bunu hepimiz biliyorduk. Tony, siz bombaların akışını durdurmadınız. Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?

"SİZ YAHUDİLİĞİ FAŞİZMLE İLİŞKİLENDİREREK DİNİMİZİ YOK ETMEYE YARDIMCI OLDUNUZ"

Siz Yahudiliği faşizmle ilişkilendirerek dinimizi yok etmeye yardımcı oldunuz. İsrail faşizminin önünde beyaz bayrağı salladınız. Netanyahu'nun önünde beyaz bayrağı salladınız. Kayınpederiniz bir İsrail lobicisiydi. İsrail tarafından etkilenmiş misiniz?

"BİR SOYKIRIM BOYUNCA SIRITIYORSUNUZ"

"Zamanımızın soykırımının yaşanmasına neden izin verdiniz?" diyen Yahudi gazeteci son olarak, "Mirasınızın bir soykırım olarak anılacağını bilmek nasıl bir his? Bir soykırım boyunca sırıtıyorsunuz." ifadelerinde bulundu.

Blumenthal, Gazze protestosu sonrası görevliler tarafından salondan ayrılması talep edildi.

SALONDAN 'SOYKIRIMCI' SESLERİ YÜKSELDİ

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, görevindeki son konuşmasını yaparken salonda bulunan bazı muhabirler tarafından da "soykırımcı" denilerek protesto edildi.



