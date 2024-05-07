Yahudi yerleşimciler, Ürdün sınırında insani yardım konvoyuna saldırdı

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri uyguladığı soykırım ve yıkım devam ederken, bir yandan da bölgeye gönderilen yardımlar, çeşitli nedenlerle ya aksatılıyor ya da engelleniyor.
Yahudi yerleşimciler yardım konvoylarına saldırdı
Yahudi yerleşimciler, bir hafta içinde ikinci kez Ürdün'den Gazze Şeridi’ne giden insani yardım konvoyuna saldırdı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan Qudah, Ürdün'den Gazze Şeridi’ne gitmekte olan insani yardım konvoyunun Erez Sınır Kapısı’nda Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını belirterek, konvoyun saldırının ardından yoluna devam ettiğini ve Gazze Şeridi’ne ulaştığını ifade etti.
Qudah, "Ürdün, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin saldırısından İsrail'i sorumlu tutmaktadır. Bu, işgalci bir güç olarak yasal yükümlülüklerinin ihlalini teşkil etmektedir" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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