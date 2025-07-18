Yangın sebebiyle 8.000’den fazla powerbank geri çağrılıyor

ABD'de iStore markalı bir kablosuz powerbank modeli, yangın ve yanık tehlikesi nedeniyle geri çağrılıyor.

Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan açıklamada, model numarası IST-09991/W05 olan iStore Manyetik Kablosuz Güç Bankası’nın lityum iyon pili nedeniyle ciddi risk taşıdığı belirtildi.

Toplamda 8.000’den fazla ürün piyasadan çekiliyor. Şarj sırasında aşırı ısınma ve alev alma ihtimali bulunan bu cihazlar, kullanıcılar için ciddi tehlike oluşturuyor.

İADE ÇAĞRISI YAPILDI

Geri çağırılan model, 5000 mAh kapasiteye sahip taşınabilir şarj cihazı olup, ön yüzeyinde iStore logosu ve arka kısmında model numarası yer alıyor.

Tüketicilere, ürünlerini firmanın resmi web sitesi üzerinden bildirerek iade ya da değişim işlemini başlatmaları çağrısı yapıldı.