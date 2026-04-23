İstanbul'da 23 Nisan'da yollar boş kaldı

Bugün önemli bir gün...

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Türkiye’nin egemenliğini simgeleyen TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü, aynı zamanda çocuklara armağan edilen en anlamlı bayramlardan da birisi...

Bugün hem resmi tatil hem de çocuk bayramı için yurt genelinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

İSTANBUL'DA YOĞUNLUK YÜZDE 9

Ancak sabah saatlerinde özellikle İstanbul'da trafik yoğunluğunun olmadığı gözlemlendi.

Trafik yoğunluğunun olmaması ve yüzde 9'a düşmesi sonrası İstanbul'da harita tamamen yeşile döndü.

İBB Trafik Yoğun Haritası'na göre 08:46 sıralarında yüzde 11 olan trafik yoğunluğu, 08:59 sıralarında ise yüzde 9'a düştü.

TOPLU TAŞIMALARDA DA YOĞUNLUK YOK

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında da yoğunluk gözlemlenmedi.

Otobüs, metro, metrobüs ve minibüslerde de sakinlik olduğu görüldü.

Duraklarda da bekleyen bir kalabalığın olmaması, sabah saatlerinde Megakent'in sessizliğe bürünmesine neden oldu.