Dusan Tadic: 99 puan topladığımız yıl şampiyon olmamız gerekirdi

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda FC'ye transfer olan Dusan Tadic, önemli açıklamalara imza attı.

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı, Fenerbahçe'nin hafta sonu Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı derbi maçı öncesi BeIN Sports'a konuştu.

"FENERBAHÇE KENDİNE ÖZGÜ BİR KULÜP"

Fenerbahçe'nin kendine özgü bir kulüp olduğunu söyleyen Tadic, şunları dedi:

Fenerbahçe, gerçekten kendine özgü bir kulüp. Orada oynamak gerçekten güzel ve özel.

"O YIL ŞAMPİYON OLMAMIZ GEREKİRDİ"

2023-2024 sezonunu 102 puanlı şampiyon Galatasaray'ın ardından 2. bitirmeleri hakkında Dusan Tadic, şu ifadeleri kullandı:

Bence 99 puan topladığımız yıl kesinlikle şampiyon olmamız gerekirdi. Ama geçmişe dönüp bahane arayamayız. Umarım gelecekte şampiyonlukları kazanacağımız iyi bir süreç yaşarız ve Fenerbahçe dominasyonu geri döner. Bunu gerçekten umuyorum, çünkü Fenerbahçe kulüp olarak bunu hak ediyor.

"UMARIM GALATASARAY'I 2-1 YENERİZ"

26 Nisan Pazar günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak derbi ile ilgili Sırp oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Normalde Galatasaray'ın stadında başarılı oluyoruz. Umarım pazar günü de böyle olur. Kazanmayı başarırsak psikolojimiz Galatasaray'dan daha güçlü olacak. Umarım 2-1 biz alırız.

"ASENSIO DERBİDE OYNAMALI"

Marco Asensio hakkında konuşan tecrübeli isim, şu ifadeleri kullandı:

Marco Asensio'nun derbide oynayabileceğini umuyorum çünkü Asensio'nun takım için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

"FENERBAHÇE'Yİ HEP TAVSİYE EDİYORUM"

37 yaşındaki isim, sözlerine şöyle devam etti:

Bana soran pek çok oyuncuya her zaman tavsiye ediyorum, kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmeleri gerekiyor.. Çünkü gerçekten, gerçekten özel. Tabii ki baskı var ama bu güzel bir baskı. Çünkü ben hep şunu derim, baskı bir ayrıcalıktır. Türkiye'de, Avrupa'da nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizi bekliyor oluyordu.. Fenerbahçe'nin pek çok insan için ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Gerçekten özel bir his.

"TELEFONUMA NASIL ULAŞTIKLARINI BİLMİYORUM"

"Fenerbahçe taraftarlarından hâlâ mesaj alıyor musun?" sorusunu Tadic, şöyle yanıtladı:

Evet, Instagram'ımı çok sık kontrol etmiyorum ama bazen telefonuma nasıl ulaştıklarını bilmiyorum, yine de ulaşıyorlar..

FENERBAHÇE FORMASIYLA 109 MAÇA ÇIKTI

2 milyon euro piyasa değeri bulunan Tadic, 2 sezon forma giydiği Fenerbahçe'de 109 maçta süre buldu.

Hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 35 asistle mücadele etti.