Yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahları, yumurtadan çıkıyor

Kritik derecede tehlike altında olduğu için korunan ve yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahlarının kuluçka dönemi sona erdi.

Kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırıldığı için korunan ve yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahlarının yaklaşık 2 aylık kuluçka dönemi sona erdi.

Çin’in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Xuancheng kentinde bulunan Anhui Çin Timsahı Ulusal Doğa Koruma Alanı’ndaki Çin timsahları, kuluçka dönemi sonrasında yumurtadan çıkmaya başladı.

BİNDEN FAZLA ÇİN TİMSAHININ YUMURTADAN ÇIKACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

25 Haziran’dan itibaren başlayan yumurtlama sonrası, tüm kuluçka işlemlerinin Eylül ayı ortalarında tamamlanması bekleniyor. Yumurta sayısına bakıldığında, binden fazla Çin timsahının yumurtadan çıkacağı tahmin ediliyor.

"YAPAY KULUÇKA DÖNEMİNDEN SONRA ÇATLAMAYA BAŞLADI"

Anhui Çin Timsahı Ulusal Doğa Koruma Alanı İdari Büro yetkililerinden Xia Tongsheng yaptığı açıklamada, "Çin timsahları, Haziran ayının sonlarından itibaren yumurtalarını bıraktı. Şu anda bu yumurtalar, 50 günden fazla süren yapay kuluçka döneminden sonra çatlamaya başladı. Binden fazla yavru Çin timsahının yumurtadan çıkması bekleniyor" dedi.

YUMURTALAR, ÜLKEDE BİRİNCİ SINIF ÖZEL DEVLET KORUMASI ALTINDA



Çin’deki eşsiz ve nadir türlerden olan Çin timsahı, ülkede birinci sınıf özel devlet koruması altında bulunuyor.