Yemen açıklarındaki adada hava üssü ortaya çıktı

Uydu, Yemen'e ait Mayun Adası'nda yapımı süren hava üssünü görüntüledi.

Yemen açıklarında, hem enerji nakliyeleri hem de ticari kargolar için dünyanın en önemli deniz geçiş noktalarından birinde yer alan volkanik adada hava üssü inşa edildiği ortaya çıktı.

Associated Press'in haberine göre, Babülmendep Boğazı'nda Yemen'e ait Mayun Adası'nda inşa edilen hava üssünü henüz hiçbir ülke sahiplenmedi.

UYDUYA YANSIDI

Yemen hükümeti yetkilileri, hava üssünün arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğunu söylüyor. Uydudan elde edilen fotoğraflar, inşa halindeki hava üssünü gözler önüne serdi.

BAE, 2019 yılında Yemen savaşından askerlerini çektiğini duyurmuştu.

"UZUN VADELİ STRATEJİK AMAÇ"

Konuyla ilgili bir uzmanın "Bu, nispeten kalıcı bir varlık oluşturmak için uzun vadeli stratejik amaç gibi görünüyor. Muhtemelen sadece Yemen savaşıyla ilgili değil, ayrıca nakliye durumunu da göz önüne almalısınız." görüşüne yer verildi.

Abu Dabi'deki Emirlik yetkilileri ve BAE’nin Washington Büyükelçiliği konuya dair yorum taleplerine yanıt vermedi.

Mayun Adası'ndaki pist, onu kontrol edene Mandeb Boğazı'nda daha çok kontrol fırsatı sunuyor.

Aynı zamanda Kızıl Deniz, Aden Körfezi ve doğu Afrika için bir operasyon merkezi konumunda olabiliyor.