Yemen hükümetinden insani felaket uyarısı

Yemen hükümeti, Abdiya ilçesinde Husilerin devam ettirdiği kuşatmanın böyle gitmesi durumunda, insani felaketin yaşanacağını söyledi.

Yemen hükümeti, Abdiya ilçesinde yaşananlar hakkında bir kez daha uyarılarda bulundu.

Hükümet, Husiler tarafından kuşatma altında tutulmaya devam edilen Abdiya ilçesinin böyle devam etmesi durumunda insani bir felaket kriziyle karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Husi kuşatması altındaki Abdiye ilçesinin durumuna ilişkin bilgiler sundu.

"HUSİLERİN NİŞANCILARI HAREKET EDEN HERKESE ATEŞ AÇIYOR"

İryani paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık bir aydır kuşatma altındaki Abdiya'da ilaç ve tıbbi malzeme tükendi, elektriğin kesilmesi ve akaryakıtın tamamen tükenmesiyle ilçedeki tek hastanede tıbbi cihazlar durdu. İlçedeki sağlık kaynakları, Husilerin gelişigüzel saldırıları sebebiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivil yaralı sayısının 160 olduğunu vurguluyor. Husiler, ilçedeki çeşitli köylerdeki 500 eve saldırı düzenledi. Bazı bölgelerde Husilerin keskin nişancıları, hareket eden her şeye ateş açıyor" denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI, BM'NİN MÜDAHALE ETMESİNİ İSTEDİ

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Abdiye ilçesinde 35 bin sivilin kuşatma altındaki dramını anlattığı belirtildi.

Hükümete bağlı SABA haber ajansının verdiği bilgiye göre Bin Mubarek, Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, BM ve kurumlarının bölgeye acil müdahalede bulunmasını istedi.