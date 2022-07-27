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- Yemen'de sel felaketi: 5 kişi öldü
Yemen'de sel felaketi: 5 kişi öldü
El Cavf şehrinde etkili olan sağanak, yerini şiddetli sele bıraktı. Sel nedeniyle 126 ev yıkılırken, 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
- 27.07.2022 - 15:25
- Güncelleme : 27.07.2022 - 16:59
Yemen'in kuzey şehri El Cavf'ta şiddetli yağış etkili oldu.
Yağışın sonrasında başlayan sel felaketi ise yaşamı durma noktasına getirdi.
Yetkililer, sel nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
126 ev yıkıldı
Sel nedeniyle 288 ailenin yerinden edildiği bildirilirken şehirde, 126 evin tamamen yıkıldığı, 154 evin ise hasar aldığı belirtildi.
Yemen'de sel felaketi: 5 kişi öldü VİDEO
Afet bölgesine yardım gönderildi
Yetkililer, sel nedeniyle evleri zarar gören halkın barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların başlatıldığını ve bölgeye insani yardımların gönderildiğini duyurdu.
İHA'nın aktarımına göre, meydana gelen selde birçok aracın sürüklendiği ifade edildi.