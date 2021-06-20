Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a doğru gönderdiği bomba yüklü 6 İHA imha edildi

Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 6 bomba yüklü İHA düşürüldü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın koalisyon güçlerine dayandırdığı habere göre, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine doğru gönderdiği bomba yüklü 6 İHA, koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

KOALİSYON GÜÇLERİ TARAFINDAN İMHA EDİLEN İHA SAYISI 24 SAATTE 17'YE ULAŞTI

Haberde, bununla birlikte koalisyon güçleri tarafından imha edilen İHA sayısının son 24 saatte 17'ye ulaştığı aktarıldı

"Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldık"

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıklarını belirtmişti.

Seri, saldırıyı "Kasıf-2" tipi İHA ile gerçekleştirdiklerini ve hedefin tam isabetle vurulduğunu kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.