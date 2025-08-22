Yemen’den İsrail’e füze saldırısı

İsrail'de Kanal 12 televizyonu, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle başkent Tel Aviv ve çevresinde çok sayıda bölgede sirenlerin çaldığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen’den İsrail’e füze fırlatıldığını ve füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Yemen’den fırlatılan füzenin ardından Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nın hava sahasının da kapatıldığı aktarıldı.

"İSRAİL'İN ORTA BÖLGELERİNE ÇEŞİTLİ YERLERE FÜZE PARÇALARININ DÜŞTÜ"

Füzenin Yemen’den İsrail’in orta kesimlerine doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü" ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralıların sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

İSRAİL SALDIRIDAN SONRA HİZBULLAH’I VURDU

Saldırıdan kısa bir süre sonra IDF tarafından yapılan başka bir açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Dir Kifa bölgesinde Hizbullah’a ait bir silah deposunun vurulduğu belirtildi.

HUSİLER: YEMEN, KUŞATMA KALKANA KADAR GAZZE’NİN YANINDA

Husiler tarafından yapılan açıklamada ise, saldırıda "Filistin-2" isimli hipersonik balistik füzenin kullanıldığı belirtilerek şöyle denildi: