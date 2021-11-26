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    Yeni koronavirüs varyantının ismi belli oldu

    Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi.
    • AA
    • 26.11.2021 - 21:41
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 21:44
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    Yeni koronavirüs varyantının ismi belli oldu

    Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantı endişeye neden oldu.

    Dünya Sağlık Örgütü yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Covid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı yaptı.

    YENİ VARYANTIN ADI: OMICRON

    Toplantı sonrası açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyanta 'Omicron' adını verdi.

    DAHA YÜKSEK BULAŞMA RİSKİ TAŞIYOR

    DSÖ'den yapılan açıklamada "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" denildi.

    Yeni koronavirüs varyantının ismi belli oldu #1

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