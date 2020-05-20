Yeni Zelanda yeni çalışma sistemine geçiyor

Başbakan Jacinda Ardern, iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak için "dört çalışma günü" sistemini getirerek, 3 günlük tatillere geçiş yapılabileceğini duyurdu.

Koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi kazandıklarını geçen ay duyuran ve çok sıkı önlemler alan Yeni Zelanda’da Başbakan Jacinda Ardern’in dün gece yaptığı açıklama uluslararası kamuoyunda heyecan yarattı.

YENİ BİR DÜZENLEME

Ardern, yabancı turistlerin ülkeye girişinin yasak olması sebebiyle iç turizmi canlandırmak ve ekonomiyi artırmak için haftanın günlerinde yeni bir düzenleme yapılabileceğini sinyalini verdi.

Ardern hafta içinde çalışma günlerinin dört güne inmesinin ve tatil günlerinin de 3 güne çıkmasının gündemlerinde olduğunu söyledi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Facebook üzerinden canlı yayın yapan Ardern, daha kısa bir hafta ile ekonominin artabileceğini ve iç turizmin hareket kazanabileceğini dile getirdi.

Ardern, vatandaşların bu düzenle birlikte iş ile günlük yaşam dengesini sağlayabileceğini aktardı.