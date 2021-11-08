Yeni Zelanda’da 51 kişiyi katleden terörist Tarrant, hakkındaki kararı temyize taşıyacak

Teröristin avukatı Ellis, Tarrant'ın kendisine gönderdiği yazıyı aktardı. Saldırıda yakınlarını kaybeden Naeem, "Katil oyun oynuyor" dedi.

Terörist Brenton Tarrant, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği silahlı saldırılarla 51 masum sivili katletmişti.

Tarrant, hapis cezasını temyize götürmeyi düşündüğünü söyledi.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 31 yaşındaki terörist, hapishanedeyken "insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye" maruz kaldığı için hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini ileri sürdü.

AVUKATINA 15 SAYFALIK YAZI GÖNDERDİ

Teröristin avukatı Tony Ellis, müvekkilinin hapishanede kendisine nasıl davranıldığını anlatan yaklaşık 15 sayfalık yazı gönderdiğini belirterek, "Bununla, tutukluyken adil yargılanmayı engelleyen insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz kaldığını kastediyor. En basit çıkış yolunun suçunu kabul etmek olduğuna karar verdi." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK SIKINTININ FARKINDAYIM"

Tarrant’ın artık bir şüpheli değil hüküm giymiş bir suçlu olduğunu ancak insan gibi muamele görme hakkı bulunduğunu savunan Ellis, temyiz hakkının kurbanların aileleri ve toplumun birçok kesimi üzerinde neden olabileceği büyük sıkıntının farkında olduğunu söyledi.

"KATİL OYUN OYNUYOR"

Ellis, "Yine de müvekkilinin talimatlarını yerine getirmek her avukatın görevidir ve bu dava muhtemelen mesleki zorlukların zirvesi olsa da her sanık veya hükümlü, mahkemeye erişim hakkını kullanma hakkına sahiptir." şeklinde konuştu.

Terör saldırısında kardeşi ve babası öldürülen Abdullah Naeem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, katilin "oyun oynadığını" söyledi.

"ÖMÜR BOYU HAPİS HAFİF BİR CEZA"

Acılı ailelerin daha fazla travma yaşamasına gerek kalmadan temyizin yasal olarak durdurulmasını umduklarını vurgulayan Naeem, "Ömür boyu hapis, yaptığı şey için hafif bir cezadır." dedi.

YENİ ZELANDA'DAKİ KANLI SALDIRI

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı terörist Tarrant, 51 kişiyi öldürmüş, 40 kişiyi de yaralamıştı.

ŞARTLI TAHLİYE OLMAKSIZIN MÜEBBET HAPİS KARARI

Hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul eden terörist, 27 Ağustos 2020’de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Hakim Cameron Mander tarafından, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Terörist Tarrant, hakim karşısında ViDEO