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    Yeni Zelanda'dan komşu ülkelere ücretsiz koronavirüs aşısı

    Başbakan Ardern, ülkesinde yaşayanlara ve komşu ülkelere koronavirüs aşısının ücretsiz sağlanacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 13:56
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 13:58
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    Yeni Zelanda'dan komşu ülkelere ücretsiz koronavirüs aşısı

    Son dönemde yeni vakaların görülmediği Yeni Zelanda, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında komşu ülkelere jest yapmanın hazırlıklarını yürütüyor.

    Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs aşısı alımıyla ilgili iki yeni anlaşma yaptıklarını söyledi.

    "KOMŞULARIMIZA YETECEK MİKTARDA AŞIMIZ VAR"

    Bu sayede yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda'yı aşılayabileceklerini belirten Ardern, "Pasifik ülkelerine yetecek kadar aşı sağladık. Tüm Yeni Zelanda'ya, Tokelau, Niue, Cook Adaları ve Polinezyalı komşularımız Samoa, Tonga, Tuvalu'ya yetecek miktarda aşımız var." dedi.

    Yeni Zelanda'dan komşu ülkelere ücretsiz koronavirüs aşısı ViDEO

    AŞI ÜCRETSİZ YAPILACAK

    Ardern ayrıca koronavirüs aşılarının aşı olmak isteyen herkese ücretsiz yapılacağının güvencesini vererek, "Güvenlik sorunları çözülür çözülmez aşı kampanyasını başlatacağız." ifadesini kullandı.

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Yeni Zelanda'da koronavirüs salgını kaynaklı 2 bin 100 vaka görülürken, 25 kişi hayatını kaybetti.

    Yeni Zelanda dan komşu ülkelere ücretsiz koronavirüs aşısı #1

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