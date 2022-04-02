Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
683.889
1.48%
BTXN Coin
36.61
2.03%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Yıllardır yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı

    Yapılan son çalışmalarda, yüz yılı aşkın süredir Machu Picchu olarak bilinen antik kentin yanlış isimle anıldığı anlaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 02:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yıllardır yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı

    And Araştırmaları Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanan bir raporda, 100 yılı aşkın bir süredir dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olan Machu Picchu'nun yanlış bir isimle bilindiği yer aldı.

    "HUAYNA PİCCHU"

    CNN International'ın haberine göre raporda, İnkaların bu alana "Huayna Picchu" adını verdiği belirtildi.

    ABD'de Southern Utah Üniversitesi'nde antropoloji profesörü Emily Dean, Huayna'nın "yeni veya genç" anlamına geldiğini, Picchu'nun ise yerli Quechua dilinde "dağ zirvesi" anlamında kullanıldığını söyledi.

    Yıllardır yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı #1

    " 'MACHU' ESKİ DEMEK"

    Dean, "Machu" eski anlamına geliyor, bu yüzden ona eski dağ zirvesi diyoruz" diye de ekledi.

    Yıllardır yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Cumhurbaşkanı, Putin'le görüşecek
    Gündem

    Cumhurbaşkanı, Putin'le görüşecek

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Görüş Bildir