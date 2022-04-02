Yıllardır yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı

Yapılan son çalışmalarda, yüz yılı aşkın süredir Machu Picchu olarak bilinen antik kentin yanlış isimle anıldığı anlaşıldı.

And Araştırmaları Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanan bir raporda, 100 yılı aşkın bir süredir dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olan Machu Picchu'nun yanlış bir isimle bilindiği yer aldı.

"HUAYNA PİCCHU"

CNN International'ın haberine göre raporda, İnkaların bu alana "Huayna Picchu" adını verdiği belirtildi.

ABD'de Southern Utah Üniversitesi'nde antropoloji profesörü Emily Dean, Huayna'nın "yeni veya genç" anlamına geldiğini, Picchu'nun ise yerli Quechua dilinde "dağ zirvesi" anlamında kullanıldığını söyledi.

" 'MACHU' ESKİ DEMEK"

Dean, "Machu" eski anlamına geliyor, bu yüzden ona eski dağ zirvesi diyoruz" diye de ekledi.