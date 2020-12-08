Yiyecekler, Vuhan'daki pazarda yeniden satışa çıktı

Salgın devam ederken Vuhan'da kurulan pazardan gelen görüntüler, bir kez daha endişelendirdi.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde, sokak pazarları yeniden kuruldu.

Salgının başlangıcında virüsün kaynağının birçok farklı hayvan türü olabileceği belirtilse de ağırlıklı olarak yarasalar üzerinde duruldu.

VUHAN'DA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER

Koronavirüsün genetik kodunu inceleyen bilim insanları, hastalıkla ilgili Çin'deki yarasaları işaret etmişti.

Ekonomiden yaşama dünya düzenini neredeyse tüm yönleriyle altüst eden salgınla ilgili Vuhan'da endişelendiren manzaralar tekrar ortaya çıktı.

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT ETMEDİLER

Küresel salgınının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından Vuhan'da bir sokak pazarında yerel atıştırmalıklar, tezgahlardaki yerini aldı.

Satıcıların, pazarda balıkları satışa hazırladıkları alanda hijyen kurallarına dikkat etmemesi göze çarptı.

KURBAĞA, KAPLUMBAĞA...

Halk; sebze, canlı balık, kurbağa ve kaplumbağaları satın almak için koşuşturdu. Balık ve sebze satıcısı Nie Guangzhen, "Korkmuyorum. Korkacak ne var?" diye sordu.

Vuhan’da tencereye ayağını sokarak sebzeleri yıkadı ViDEO

"ÇİN KADAR İYİ DEĞİLLER"

Çin’in virüsü kontrol etmedeki göreli "başarısı", Çin devlet medyasının konusu haline geldi.

Yurt dışına hiç gitmediğini belirten Li adlı bir satıcı, bu yüzden diğer ülkelerdeki durumu iyi anlayamadığını belirterek, "Ama televizyona baktığımda yabancı ülkeler insan hayatını ilk sıraya koymuyor gibi görünüyor. Yabancı ülkelerin ideolojisi Çin'inki kadar iyi değil." ifadesini kullandı.

27 yaşındaki Hu Hang, "Alışverişe çıkmak ve arkadaşlarımla yemek yemek gibi eğlenceli ve heyecanlı zamanları gerçekten özledim." dedi.

ÇİN'İN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİ

Asya ülkesi, ikinci bir enfeksiyon dalgasını önlemek için küçük ölçekli salgınları takiben milyonlarca kişiye yönelik kitlesel testler de dahil olmak üzere adımlar attı.

Çin'de yüz maskesi takmak zorunlu değil, ancak çoğu insanın bu kurala kalabalık ortamlarda uyduğu belirtiliyor.

"DURUM ÇOK DAHA KÖTÜ"

Alışveriş yapanlar Vuhan sokaklarına yeniden dönerken, Li ve diğerleri işlerin henüz tamamen normale dönmediğini söylüyor.

"Durum çok iyi değil, son birkaç yıla kıyasla çok daha kötü." diyen Li, kapanmadan sonra insanların yeniden sokaklara dönmekten korktuğunu kaydetti.

Vuhanlılardan bazıları ise salgından endişe etmediğini söyledi. Nie adlı satıcı, "Endişelenmiyorum, çünkü iyi bir koruma sağlıyorum." diyerek, giysilerini dezenfekte etmeye devam edeceğini dile getirdi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

"Worldometers" adlı internet sitesine göre, Çin'de 86 bin 646 vaka ve 4 bin 634 ölüm yaşandı.

Vuhan'dan tüm dünyaya yayılan salgın nedeniyle toplam 67 milyon 956 bin 925 vaka görülürken, 1 milyon 550 bin 562 kişi hayatını kaybetti.

47 milyon 43 bin 904 bin kişi ise sağlığına kavuştu.