Teröristler, sınır ötesi operasyon hazırlığının yapıldığı dönemde anten kulesine rejim bayrağı astı.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine askeri harekata hazırlanırken, terör örgütü YPG/PKK, kendini gizleme çabasına girişti.

Daha önce tünel kazıp silah saklayan teröristler kameralara yakalanmıştı.

Kamufle olma çabaları

YPG/PKK, şimdi de Tel Rıfat'ta rejim bayrağıyla kamufle olmaya çalışıyor.

Eli kanlı örgüt, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki ilçeyi, Rus hava kuvvetlerinin desteği sayesinde Şubat 2016'da şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerden aldı.

Rejimle yakınlaşma görüntüsü veriyorlar

İlçe ve çevresi, 6 yıldır YPG/PKK işgali altında bulunuyor. Örgüt, Türkiye'de askeri harekat gündeminin yoğunlaştığı dönemde Rusya'nın aracılığıyla rejimle yakınlaşma görüntüsü veriyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta rejim bayrağını dalgalandırıyor ViDEO

Anten kulesine rejim bayrağını astılar

Buna göre Münbiç ve sınır hattındaki bazı yerleşimler gibi Tel Rıfat'taki teröristler de rejim bayrağı kullanıyor.

Fırat Kalkanı bölgesindeki cephe hattından yapılan çekimde, Tel Rıfat merkezinin tam ortasındaki büyük anten kulesinde rejim bayrağının asılı olduğu görülüyor.

Çekimlerde, cephe hattında tünellerle bağlanmış terörist siperleri ve gözetleme noktaları ile örgüt mensupları fark ediliyor.

Teröristler kendi ailelerini ilçe dışına gönderiyor

Diğer taraftan, Türkiye'nin Tel Rıfat'ın özgürleştirileceği yönündeki son açıklamaları üzerine, 2006'dan ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra buraya ailelerini yerleştiren YPG/PKK'lılar harekete geçti.

AA'nın haberine göre, teröristlerin ailelerinden en az yarısı, rejim kontrolündeki Halep kent merkezi, İran destekli unsurların elindeki Nubul Zehra, Halep merkezde örgütün işgalinde olan Şeyh Maksud mahallesine gitti.

Teröristlerden bir kısmının ailesi de zaman zaman Birleşmiş Milletler yardımlarının ulaştığı Fefin Kampı'na yerleşti.

Tel Rıfatlılar evlerine dönmek istiyor

Kampta örgüt destekçisi kitlesi ve sorumlu elemanları olan YPG/PKK, zaman zaman sivilleri ön plana çıkartarak destekçileriyle gösteriler düzenliyor.

Fefin Kampı, Tel Rıfat ilçe merkezinin 20 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Rusya ve YPG/PKK saldırıları nedeniyle 2016'da Tel Rıfat'tan 250 bin sivil kaçarak Türkiye sınırı hattı yakınlarına sığınmıştı.

Tel Rıfatlılar, 6 yıldır evlerine dönme umudu taşıyor.