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YPG/PKK'nın korona fırsatçılığı gıda fiyatlarını ikiye katladı

YPG/PKK'nın korona fırsatçılığı gıda fiyatlarını ikiye katladı

Terör örgütü YPG/PKK, koronavirüs salgınından istifade ederek, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği alanlarda temel gıda fiyatlarının artmasına neden oldu.