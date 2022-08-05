Yüksek Mahkeme: Archie Battersbee, hastaneden bakımevine götürülemez

İngiliz aile, çocuklarıyla ilgili çeşitli girişimlerden sonuç elde edemedi.

Beyninde hasar oluşan 12 yaşındaki Archie Battersbee'nin ailesinin mücadelesi sürüyor.

Archie'ye yaşam desteği sunmanın yerinde olmadığını dile getiren doktorlar karşısında aile, çocuklarının hayatını sürdürmesini sağlayabilmek amacıyla başvurdukları mercilerden istedikleri yanıtı alamadı.

Bakımevi seçeneğine ret

Son olarak İngiltere'de Yüksek Mahkeme, ailenin isteği doğrultusunda Archie'nin bakımevine taşınması seçeneğini reddetti.

"Son anlarında" oğullarının yanında olmak isteyen aile, mahkemeden "bunun Archie'nin çıkarına olmadığı" yönünde bir geri dönüş aldıklarını açıkladı.

Temyize gidebilirler

Aile avukatlarının talep etmesi üzerine hakim, söz konusu karara itiraz etme iznini de reddetti. Sky News'in haberine göre, şimdi doğrudan Temyiz Mahkemesi'ne itiraz edilebilir.

Türkiye'deki doktorlardan tedavi önerisi

Essex'te yaşayan anne Hollie Dance, nisan ayında oğlu Archie'yi başında iple baygın halde buldu.

Beyninde hasar oluşan ve o günden beri komada bulunan Archie için Türkiye'deki doktorlar, tıbbi müdahale teklifi sunmuştu. Hollie, doktorların kendisiyle temasa geçtiğini söylemişti.

İstedikleri kararı alamadılar

Daha önce İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden yaşam destek ünitesinin kapatılması kararını ertelemesini isteyen aile, istediği sonuca ulaşamamıştı.

Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yapıldı, ancak burada da istenilen sonucu elde edememişti.

AİHM, Birleşik Krallık mahkemelerinin kararlarına müdahale etmeyeceklerini bildirmişti.

İngiliz hasta Archie Battersbee için Türkiye'den tedavi teklifi ViDEO