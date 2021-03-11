Yunan basını: Türkiye ile ilişkilerde ortak çizgimiz yok

Atina yönetimine eleştiriler yöneltilerek, Ankara ile ilişkiler ve ittifaklar konusunda bir dizi öneri sıralandı.

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin meşru varlığını görmezden gelerek, her fırsatta gerilim oluşturma peşinde koşan Yunanistan'ın tutumuna karşı Ankara, diplomasiyi öncelediğini sürekli olarak dile getirdi.

Bu gelişme ışığında 25 Ocak'ta İstanbul'da başlayan istişari görüşmeler, 16-17 Mart tarihlerinde Atina'da sürdürülecek.

Yunan basınından Kathimerini gazetesinde yer alan bir görüş yazısında, Atina yönetimi, Ankara'ya karşı zayıf tutumu nedeniyle eleştirildi.

"ORTAK ULUSAL ÇİZGİYE ULAŞAMADIK"

Yazıda, "Son Yunan-Türk krizi bize bir şey öğrettiyse, bu da Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl yöneteceğimize dair ortak bir ulusal çizgiye henüz ulaşamamış olmamızdır." denildi.

Bununla birlikte Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı pozisyonunun "uluslararası hukuk tarafından güçlü bir şekilde desteklendiği" iddiası ortaya atıldı.

"FRANSA İLE İTTİFAKIN YOLUNU AÇTI"

"Yunanistan, bazı alanlarda diplomaside esnek olmalı." denilen yazıda, aynı zamanda "kırmızı çizgileri" söz konusu olduğunda "eğilmemesi" gerektiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Bu diplomasi, savunma yeteneklerimizin artması ve diğer bölgesel güçlerle ittifaklar kurulması ile tamamlanmalıdır. Bu gerçekliğimizle yaşamalıyız. Mevcut jeostratejik durum, bir dizi fırsat yarattı ve Fransa ile ittifakın yolunu açtı. Bu fırsatı görmezden gelmek büyük bir hata olur.

"SAVUNMA SANAYİMİZİ DESTEKLEMELİYİZ"

Ulusal güvenliğimizin bir faktörü, askeri gücümüzdür. Savunma sorunuyla karşı karşıyayız. Harcamaları yatırıma dönüştürmek için savunma sanayimize katkıda bulunmalı ve desteklemeliyiz."