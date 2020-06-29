Yunan basını: Türkiye'ye karşı yeni müttefikler bulalım

Atina ile Ankara arasında olası bir gerilimde AB'nin bu duruma seyirci kalacağı belirtildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı ve bölgedeki kararlı duruşu, Yunanistan'ı yeni arayışlara itti.

Yunan basınında yer alan bir yazıda, iki ülke arasındaki gerilime ilişkin, "Kıbrıs'ta ne gibi uzantıları olabileceği merak ediliyor." denildi.

"SINIRLARI DIŞINA ÇIKAN CUMHURBAŞKANI İLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Tvxs'te yer alan görüş yazısında, Türkiye'nin en güçlü ülkelerden biri olarak ortaya çıktığı belirtilerek, "Bir ülke ve sınırları dışına çıkan bir cumhurbaşkanı ile mücadele ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"ANKARA'YA KARŞI ACİL MÜTTEFİKLER ARAYALIM" ÇAĞRISI

Yazıda, Yunanistan'ın, egemenlik haklarına karşı herhangi bir eylem için anında tepki verebileceği kaydedilirken, "Ancak yine de (Yunanistan'ın) Ankara'ya net mesajlar gönderebilecek acil ve hızlı müttefikler araması gerekecek.

Avrupa Birliği'nin kendisi, tehlikeli işlerde Türkiye'nin sadece Yunanistan'ı değil, bütün birliği önünde bulacağını söylemelidir. Bu neredeyse imkansız." görüşü paylaşıldı.