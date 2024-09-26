Yunan şarkıcı Marinella sahnede yere yığıldı Yunanistan​'ın en güçlü seslerinden biri olan ve son konserinde rahatsızlanarak yere yığılan Marinella'nın felç geçirdiği açıklanırken o anlar kameralar yansıdı.

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Haber Merkezi

Türkiye, Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybetmesini konuşurken benzer bir olayın haberi komşu Yunanistan'dan geldi.

Yunanistan​'ın en güçlü seslerinden biri olan Marinella dün gece Atina'nın ünlü amfi tiyatrosu Herodion'da konser verdi.

SAHNEDE YERE YIĞILDI

Ünlü sanatçı, verdiği konser sırasında sahnede yere yığıldı.

Ünlü sanatçının yere yığılmasıyla kalabalığı telaş kaplarken görevliler hemen müdahale etti.

Marinella, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

FELÇ GEÇİRDİ

Hastanede yoğun bakıma alınan sanatçı hakkında ilk açıklamayı, aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Dr. İlias K. Politakis yaptı.

Politakis, Marinella'nın ağır bir felç geçirdiğini açıkladı.

Marinella'nın sağlık ekipleri gelene kadar çevresiyle iletişim halinde olduğu ve konuşmasında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.