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    Yunan ve Rum ikilisi AB'den beklediği sonucu alamadı

    Yunan ve Rum ikilisi AB'den beklediği sonucu alamadı

    AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye kınama isteyen Yunanistan ve Rum Kesimi, başta Almanya olmak üzere birçok ülkeden destek göremedi.
    • AA
    • 14.08.2020 - 22:54
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    Yunan ve Rum ikilisi AB'den beklediği sonucu alamadı

    AB Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Belarus'taki seçim sonrasında protestoculara yapılan müdahale, Beyrut'taki patlama ve Venezuela gibi konuları görüşmek üzere AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında videokonferans yöntemiyle olağanüstü toplandı.

    Yunan ve Rum ikilisi AB den beklediği sonucu alamadı #1

    DESTEK BULAMADILAR

    AB diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının kınanması yönündeki çağrısı karşılık bulmadı.

    Bu yöndeki çağrıya başta Almanya olmak üzere birçok üye ülke ve AB yönetiminden destek gelmedi.

    Yunan ve Rum ikilisi AB den beklediği sonucu alamadı #2

    TÜRKİYE'YE DİYALOG ÇAĞRISI

    Borrell, toplantıdan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

    Borrell, Türkiye'ye gerilimi düşürmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

    AB dışişleri bakanlarının toplantısı videokonferans yöntemiyle yapıldığı için gayriresmi nitelikte oluyor ve toplantı sonunda ortak karar çıkmıyor.

    Ancak bakanlar çalışma gruplarına toplantı sonuçlarını hazırlamaları için talimat verebiliyor.

    Yunan ve Rum ikilisi AB den beklediği sonucu alamadı #3

    Yunan ve Rum ikilisi AB den beklediği sonucu alamadı #4

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