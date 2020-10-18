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    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye sınırındaki duvarı inceledi

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye sınırındaki duvarı inceledi

    Göçmen karşıtı tutum benimseyen Yunanistan, daha önce sınırda yaşanan göçmen akımını durdurmak için harekete geçti.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.10.2020 - 10:04
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 10:04
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    Yunanistan, sığınmacıların geçisini engellemek için Türkiye sınırına duvar inşa ediyor.

    Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, duvarın örüldüğü Meriç (Evros) sınır bölgesini ziyaret ederek inşaatı incelediği belirtildi.

    "SINIRI GÜVENDE TUTMAK İÇİN..."

    27 kilometre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde tel duvar için Miçotakis, "Sınırı güvende tutmak ve Meriç halkını daha güvende hissettirmek için yapabileceğimiz en küçük şey." diye konuştu.

    MİÇOTAKİS'E SUNUM YAPILDI

    Duvarın nisan ayında bitirilmesi planlanıyor. Yunanistan Başbakanı, "Çitin ilk kısmı dayanamazdı ama orada polis, ordu, sınır muhafızları, Meriç sakinleri vardı." dedi.

    Bu arada Miçotakis'e sığınmacılara karşı inşa edilen duvar ile ilgili sunum yapıldı.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye sınırındaki duvarı inceledi #1

    SES DALGALARI YAYAN CİHAZ YERLEŞTİRDİLER

    Öte yandan Atina yönetimi, Meriç (Evros) sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirmişti.

    Göçmen karşıtı Yunan, Meriç Nehri hattına duvar örüyor haberi için tıklayın

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye sınırındaki duvarı inceledi #2

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