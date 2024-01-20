Yunanistan, deniz kuvvetlerini güçlendirmenin yollarını arıyor Savunma Bakanı Dendias, otonom hareket eden gemi teknolojisini elde etmeleri gerektiğini söyledi. Türkiye hatırlatması yapılan Dendias, "Silah sistemlerinin sadece alıcısı ve tüketicisi olmak istemiyoruz" dedi.

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Atina yönetimi, hava, kara ve deniz gücünü geliştirmeyi hedefliyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi alanında kendilerinden çok daha ileride olduğunu söylemişti.

"Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık." diyen Dendias, "Bu kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Dendias'a Türkiye hatırlatması

Son açıklamasında Dendias, Yunan tersanelerinde yeni fırkateynler, insansız gemiler ve denizaltıların inşa edilmesinin peşinde olduklarını söyledi.

Ülkesinde bir radyo yayınına katılan Dendias'a, "Dinleyici tedirgin. Türkiye'nin şu anda yaptığı bazı araçları duyuyorlar ve fırkateynlerimizden endişe ediyorlar." şeklindeki ifadeler yöneltildi.

"Kendi üretimimizi yapmak istiyoruz"

Dendias, ortak üretimlere ve kendi üretimlerine öncelik vereceklerini belirterek şöyle dedi:

Silah sistemlerinin sadece alıcısı ve tüketicisi olmak istemiyoruz. Üretime katılımımızı ya da kendi üretimimizi yapmak istiyoruz.

Yeni nesil gemi vurgusu: Yunanistan mutlaka katılmalı

MEKO sınıfı fırkateynlerden söz eden Dendias, Yunan tersanelerinde inşa faaliyetlerinden söz ederken şunları kaydetti:

Yarından bahsetmiyoruz. Önümüzdeki yıllardan bahsediyoruz, gelecek nesillerden bahsediyoruz.



Yeni nesil gemi, Yunanistan'ın tasarımına mutlaka katılması gereken bir gemi. Kendimizi başkasının yaptığıyla sınırlamamalıyız.

Atina, otonom teknolojisinin peşinde

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, otonom olarak hareket eden gemilerin varlığına işaret ederek şunları dile getirdi:

Denizde otonom hareket eden, deniz altında otonom hareket eden... Nihayetinde bu teknolojilere de katılmamız gerekiyor.

Fırkateynlerin kullanılabilirliğini gözden geçirecekler

Önceki açıklamasında, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynlerin kullanılabilirliğinin ele alınması gerektiğini vurgulayan Dendias, fırkateynlerin sadece denize açılmasının önemli olmadığını aynı zamanda tüm sistemlerinin çalışır durumda olması gerektiğini kaydetmişti.

Bir dizi MEKO sınıfı fırkateynin modernize edilmesi gerektiğini hatırlatan Dendias, Yunan filosunun ekonomik kriz öncesindeki seviyelere ulaşmasının önemine işaret etmişti.